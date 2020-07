tãoacre

Coisa que só acontecem no Acre…

Vereador propagandeia fakenews na câmara ao dizer que o Papa Francisco queria cancelar a Bíblia.

‘Foi uma infelicidade eu ter me posicionado daquele jeito. E eu quero pedir desculpas para a população do Acre, a igreja católica a qual eu faço parte e que me afastei durante a minha doença (…) – reconheceu o vereador N Lima (PP).

(…)

Em tempo: entendem agora como Bolsonaro foi eleito?

Em tempo 2: Tão Acre, Zé Leite!

Em Sena Madureira…