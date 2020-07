denunciaperpétua

Moraes envia à PGR notícia-crime contra Bolsonaro, Flávio e Eduardo

Uol – O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou que a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifeste sobre notícia-crime apresentada contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e dois de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

A notícia-crime foi apresentada ao STF pela deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) após investigação do Facebook tirar do ar páginas e contas na rede social ligadas a políticos do PSL e a pessoas próximas ao presidente Bolsonaro.

Em tempo: se forem a fundo (no esquema de fakenews na campanha eleitoral)…a eleição será anulada…e convocada outra…mas este blogueiro de fim de mundo não leva fé…a elite brasileira precisa de Bolsonaro para massacrar a população e destruir o que resta do país até 2022…tirar o que pode de direitos e conquistas de décadas.

Em tempo 2: é a primeira vez que uma parlamentar do Acre assume um notícia-crime contra um presidente e sua família. Perpétua é líder do PCdoB na câmara e uma das mais influentes no Congresso.

– J R Braña B.

