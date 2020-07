tãoacre

Senadora Mailza Gomes comemora reabertura das igrejas no Acre

Após publicação do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 24, que libera o funcionamento de igrejas e templos religiosos no Acre com cultos e missas presenciais a partir de hoje, a senadora Mailza Gomes (Progressistas-Acre) comemorou.

(…)

Em tempo: Diocese de Rio Branco seguirá com missas pela internet mesmo com relaxamento da quarentena para a faixa laranja.

