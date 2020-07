486 mortes e mais 88 casos só neste domingo: (Shopicídio em Rio Branco?)

shopicídiorb

(…)

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, anuncia mais 88 casos de contaminação por Covid-19 no estado, neste domingo, 26. Desse modo, em 24 horas, o número de infectados no Acre subiu de 18.657 para 18.745.

(…)

No Acre já são 486 mortes por covid-19…nas últimas 24 horas foram registradas mais 03.

(…)

Nesta tarde em Rio Branco

E Ricardo Gondim no TT

Se tentarem intubar a mãe de um amigo seu sem sedativo e você continuar falando de futebol, barzinho e sobre o direito de passear no shopping, você é um monstro.

Ponto. — Ricardo Gondim (@gondimricardo) July 25, 2020