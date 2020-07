médidoedufarias

Ouça o médico infectologista Eduardo Farias sobre a falta de exames nas unidades de saúde da capital, que pode estar mascarando o índice de contaminação da covid-19.

Está faltando insumos para execução de exames de PCR (exame padrão para saber se a pessoa está com covid), segundo Eduardo Farias, que atende na UPA do segundo distrito de Rio Branco.

