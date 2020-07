Presidente da Aleac nos 57 anos do Ministério Público

agenciaaleacdivulgação

Presidente Nicolau Júnior prestigia solenidade em comemoração aos 57 anos do MPAC

Na manhã desta terça-feira (28), o presidente a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP), participou das comemorações em alusão aos 57 anos do Ministério Público no Acre. Na ocasião, também foi lançada a 11ª edição do Prêmio de Jornalismo da Instituição

O MPAC foi criado logo após a conquista da autonomia política e administrativa do Acre, em 26 de julho de 1963, pelo então governador José Augusto de Araújo. Em uma sessão solene, que contou com a presença do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado, os 57 anos da instalação da Instituição no Estado foram celebrados. O Ministério Público possui 600 servidores e tem sede em 14 municípios acreanos, além da capital.

Nicolau Júnior parabenizou os membros do Ministério Público, por meio da procuradora-geral, Kátia Rejane, pelos serviços prestados pela Instituição ao longo dos anos no Estado. Ele destacou o importante papel do MP para que interesses do coletivo sejam assegurados.

“Me sinto orgulhoso em participar desse evento hoje. O Ministério Público possui uma trajetória muito bonita em nosso Estado. São vários os projetos de inclusão social desenvolvidos pela Entidade, que, além de defender e proteger os princípios e interesses fundamentais da sociedade, também promove a democracia, cidadania, justiça e a moralidade”, ressaltou.

Durante o ato solene, também foi lançado o 11ª edição do Prêmio de Jornalismo com o tema: “O papel do Ministério Público do Acre no combate ao coronavírus”. Pela primeira vez, o lançamento e a entrega da premiação serão realizados por meio de plataformas digitais.

(Andressa Oliveira / Agência Aleac)

