gladsonc

Como se sabe, São Paulo é um shopping center a céu aberto…

Da 25 à Oscar Freire você encontra de tudo ao gosto do cliente…

No caso do governador do Acre, sua excelência GladsonC – a procura se deu em outras feiras…

Vai trazer na mala de volta para casa: um helicóptero, uma possível parceria com o Beneficência Portuguesa e o PSDB no bolso.

Enquanto isso…

O Acre dispara em mortes nos últimos dois dias: a covid tirou a vida de 21 em 48 horas.

J R Braña B.