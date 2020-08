A mensagem de Mara Rocha ao governador GladsonC (leia)

mensagemmara

No celular do governador GladsonC chegou uma longa mensagem enviada da deputada federal Mara Rocha (PSDB).

No teor, Mara dá boas vindas do PSDB a GladsonC e diz que no ‘partido há muitos direitos e muitos deveres‘, e cita o exemplo de ‘fidelidade partidária’.

E diz mais a deputada advertindo o governador:

-Aqui a casa (no PSDB) tem ordem

ka ka ka!!!

Deve ter sido esse o motivo de GladsonC ter desistido de se acomodar no ninho tucano…deve ter sido.

No duro, no duro isso entra num lado do ouvido do governador e sai no outro…sem filtro.

A mensagem de Mara Rocha ao governador, abaixo na íntegra:

Bem-vindo governador! Quero desejar as boas vindas ao governador Gladson Cameli. O PSDB é um partido organizado, com executiva eleita e com um estatuto muito bem elaborado. Vossa excelência vai gostar! Todos que aqui chegam são bem recebidos, seja rico ou pobre, seja governador ou não. Temos muitos direitos no partido, mas também temos muitos deveres, como por exemplo a fidelidade partidária constante no nosso estatuto. Precisamos de um cabo eleitoral forte para apoiar todas as nossas candidaturas tucanas no estado, aliás quero afirmar que todas estão muito bem sacramentadas e firmes como uma rocha, com o aval das executivas estadual, municipais e todos os filiados do partido. Destaco aqui a pré candidatura de Minoro Kinpara a prefeitura de Rio Branco. Venha governador para somar é seja um entre todos nós! Como presidente da sigla fico feliz de te um cabo eleitoral forte com sua envergadura para balançar a bandeira dos nossos tucanos nos pleitos do interior e na capital. A casa aqui tem ordem, você vai gostar.!

J R Braña B.