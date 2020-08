Decidido na rede pública estadual do Acre: Aula presencial só em 2021

aula2021

O secretário de educação Mauro Sérgio confirmou decisão do fórum estadual de educação que as aulas presenciais na rede pública só voltam no próximo ano.

Ele disse que as aulas remotas e por rádio, tv vão seguir e informou uma parceria com uma nova plataforma do google para facilitar acessos aos estudantes acreanos.

-O ano letivo não está perdido…os professores continuam fazendo seu trabalho de forma remota e vão seguir – destacou Mauro Sérgio nesta manhã à CBN Amazônia.

oestadoacre, live desta terça conversa com o prefeito Mazinho, do município de Sena Madureira. A entrevista começa as 20h em ponto aqui no oestadoacre, facebook, youtube e no @oestadoacre no Twitter.