covid

No G1 Acre

O policial militar aposentado e irmão do ativista Chico Mendes, Francisco de Assis Alves Mendes, de 58 anos, morreu com Covid-19, nesta terça-feira (4), no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), em Rio Branco. O PM estava internado desde o dia 29 de julho, quando passou mal em Brasileia, no interior, e foi levado para o Into, na capital.

(…)