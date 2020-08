cruzeirodosul

Município de Cruzeiro do Sul

(…)

(…)

Em tempo: no meio de uma pandemia inédita em Cruzeiro do Sul, no estado, no país e no mundo…

Em tempo 2: pode até haver ‘vencedor’ nesse joguinho tradicional-mesquinho da politica acreana onde santo não há…porém, há uma certeza: o município é o grande derrotado.

Em tempo 3: a população e a cidade vão pagar a conta, Azevedo!…Como sempre!

J R Braña B.