Michelle Obama: A hora do Donaldo está chegando (vv)

Michelle Obama à convenção do partido Democrata.

-Ser presidente não muda quem você é, ele revela quem você é – diz Michelle

Assista:

‘Being president doesn’t change who you are, it reveals who you are’ — Former First Lady Michelle Obama addresses the Democratic National Convention pic.twitter.com/ZFCBnpT9eu

E mais diz ela:

-Se quisermos acabar com o caos e a divisão – e manter viva a possibilidade de progresso nas questões que consideramos importantes – temos que votar @JoeBiden e @KamalaHarris como se nossas vidas dependessem disso (…).

If we want to end the chaos and division—and keep alive the possibility of progress on the issues we hold dear—we’ve got to vote for @JoeBiden and @KamalaHarris like our lives depend on it. Register today by texting VOTE to 30330. https://t.co/xPu5o0SYLJ

— Michelle Obama (@MichelleObama) August 18, 2020