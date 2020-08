‘Jair Rousseff’: A ‘Folha de S. Paulo’ e o que sempre foi

folhaeditorial

Jair Rousseff’ foi o título de editorial do jornal ‘Folha de S. Paulo’ no sábado em defesa do ‘teto de gastos’ do estado brasileiro.

A comparação por si só, entre Bolsonaro e Dilma, é um escândalo, ultraje…mais que isso: é uma injúria moral.

Bolsonaro é uma figura grotesca, caricata, obtusa, admirador do torturador Ustra, do assassino Pinochet e já demonstrou total inépcia para ser o presidente do Brasil.

0s 114 mil mortos pelo coronavírus no seu desgoverno não deixam ninguém mentir.

Dilma foi uma presidenta – eleita democraticamente duas vezes – arrancada a golpe do cargo por uma elite ignorante, colonizada e sedenta por destruir as conquistas sociais, civilizatórias de 1988 e entregar o patrimônio público nacional aos apitãs do mercado…que foi o que Temer fez e Bolsonaro continua a obra… de destruição.

Agora, para pressionar Bolsonaro a manter o teto de gasto (que impede investimentos sociais e infraestrutura no país), o jornal paulista, defensor desse teto estapafúrdio – faz chantagem e ameaça o presidente comparando-o à digna presidenta Dilma Rousseff.

Ao defender o teto de gasto (que o governo Bolsonaro/Guedes também defende) a Folha se desnuda como nunca e mostra que é só um jornal a serviço do mercado e dos camirangas do capital.

Como sempre foi.

Em tempo: Teto de gastos é uma ameaça ao povo brasileiro

J R Braña B.