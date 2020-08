Frases: Tudo que diz o governador GladsonC entenda o contrário

frases

O mesmo vale para o vice (GladsonC plantou e agora colhe…podcast)

Frases do governador, segundo o ac nesta manhã:

-Eu não tenho nenhum problema com o Rocha. Tem esses problemas com a Mara, mas eu sempre separei ele dela. Não misturo as coisas. Eu me preocupo com ele. Vamos conversar coisas pontuais. Não vou tratar de eleições com ele já que ele tem o candidato dele e eu tenho o meu. A conversa será franca e vou perguntar como podemos chegar a um entendimento. Todo mundo tem direito de querer melhoras para o seu partido, como eu também tenho, mas trabalho para sermos parceiros até o fim.