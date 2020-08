Le Monde escandaliza o Acre: ‘Reserva Chico Mendes perdeu razão de ser’

Syringeira é o nome português para borracha. Bito, 43, em tamanho desde criança. “Aprendi tudo com meu pai”, desliza, entre duas sangrias, morador da reserva Chico Mendes, no Acre. Todos os dias, ele tem que visitar cerca de 100 árvores, 15 quilômetros para cobrir terrenos acidentados, muitas vezes no escuro, com 20 kg a 40 kg de látex nos ombros. Os encontros com macacos, antas e panteras são frequentes. "E com cobras, é todo dia! », Ri Bito. O látex, essa seiva branca e gordurosa chamada aqui de "leite", flui gota a gota em pequenas xícaras que o trabalhador coleta. Parece tão simples. Mas a seringueira, apesar de ter 30 metros de altura, é um gigante frágil. Deve ser esfolado com cuidado: apenas alguns milímetros. “Mais, podemos machucá-la e ele pode até morrer”, diz Bito. O Seringeiro tem um gesto delicado. Um gesto de amor, disse ele. “Essas árvores fazem parte da minha família, são como meus filhos”, sorri o homem da floresta, com “leite” enchendo sua barba e mãos. Arleudo Morais Farias, um dos últimos seringeiros da Amazônia, trabalha na reserva Chico Mendes, no Brasil, no dia 28 de julho. AVENER PRADO PARA "O MUNDO" O mundo antes "Gosto disso, gosto desta vida solitária, no meio da natureza", continua no seu regresso, por volta das 15 horas, na sua cabana de madeira sobre palafitas da aldeia de Icuriã. No entanto, apesar das aparências, Bito está preocupado. Já faz alguns anos que os negócios vão mal. Sua magra renda caiu quase pela metade. Acima de tudo, Bito tem características marcantes. Ele é mais do que sua idade. “Estou cansado, meu corpo já está muito duro. Seu filho tem 18 anos. Ele será um médico. "Eu não quero essa vida para ele", Bito confessa em uma voz vazia. Você tem 87,69% deste artigo para ler. O resto é apenas para assinantes.