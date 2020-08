Violência: Acre (-24%) e PE foram os que mais reduziram homicídios

segurançaforum

Homicídios – mortes violentas intencionais – reduziram no Acre -24% (a melhor notícia do governo GladsonC)

Ipea -Atlas da Violência

As três UFs com maior diminuição na taxa de homicídios foram Acre (-24,4%), Pernambuco (-22,9%) e Espírito Santo (-22,6%). Ainda que nessas duas últimas o número de MVCI13 tenha aumentado substancialmente em 2018, o que pode ter contribuído para potencializar a queda dos homicídios, isso nem de longe anularia a diminuição substancial de mortes violentas intencionais que, de fato, ocorreu.

No Acre, a partir de 2016, quando foi deflagrada a guerra entre o CV e o Bonde dos 13, aliado do PCC,

o número de homicídios aumentou vertiginosamente na rota do tráfico, do Alto Juruá (região de fronteira com

a Bolívia…(Juruá faz fronteira com Peru, Ipea – J R Braña B.) à Região Metropolitana de Rio Branco.

Em 2018, circularam “salves” em mensagens via WhatsApp, anunciando uma trégua14 entre as facções, que teria durado até agosto de 2019, quando novas mensagens teriam orientado seus membros para a guerra. Se houve ou não um armistício velado, ou mesmo declarado, o fato é que o número de homicídios diminuiu substancialmente, ainda que o estado tenha ficado com uma taxa por 100 mil habitantes de 47,1, acima da média nacional. Como causas da diminuição dos homicídios nesse estado, não se pode descartar também a atuação do governo estadual, que, nos últimos anos, fez vultosos investimentos na segurança pública.

Leia o Atlas do Ipea na íntegra aqui