Confirmado: morre ex-deputado Alércio Dias

alerciodias

Aos 77 anos morreu hoje em Rio Branco o ex-deputado e ex-fazendeiro Alércio Dias.

Ele estava internado há dias na UTI do hospital Santa Juliana.

Alércio foi do antigo PFL (hoje DEM) e ocupou cargos na administração pública do Acre (Eletroacre, secretaria de educação e Acre Previdência, já no atual governo GladsonC).

Mais cedo sua esposa publicou esta mensagem nas redes sociais:

Olá. Aqui é Aurineide, esposa do Alércio. Gostaria de informá-los que ele está na UTI em estado grave com problema gastrointestinal. Houve uma necrose no intestino e o mesmo está 95% morto. O coração está funcionando, mas os rins não. Ele está sedado, para que não possa sentir dor. Vimos a possibilidade de UTI no ar, mas a médica não deu autorização. O caso dele é cirúrgico, o médico o abriu e fechou em seguida. Gostaria de pedir orações para o Alércio. Um abraço”.