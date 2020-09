viadutocentro

GladsonC, governador e Socorro Neri, prefeita da capital mostraram o projeto hoje idealizado para a esquina da avenida Ceará com a Getúlio Vargas.

Um micro viaduto em vídeo

Em tempo: Covid, números desta quinta: Mais 4 mortes foram registradas, sendo 3 delas do sexo masculino e 1 do sexo feminino, com idades entre 43 e 70 anos. Assim, o total de óbitos sobe para 622 em todo o estado.