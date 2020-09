Rompimento total entre Gov GladsonC e vice é inevitável

rompimento

O Diário Oficial (com exonerações de indicações tucanas) estremeceu ainda mais a relação entre o governador GladsonC e o seu vice PM Rocha (mesmo ele sendo do PSL), como o mostra o ac abaixo em matéria do competente Badaró.

GladsonC e Rocha não cabem no mesmo governo, está claro.

Desde o começo este blog enxergou o óbvio….

O rompimento político entre os dois é iminente…!

Os interesses de grupo (não interesses sociais) são conflitantes e irreconciliáveis, pelo menos no momento.

GladonC passou a entender que ele, sim, é o governador…

E raciocina com a lógica: as pessoas votaram no candidato ao governo…não em vice.

Vice é vice e ponto final.

Por aí…

Em tempo: a deputada Mara (PSDB) foi escalada para o enfrentamento com o governador…e aceitou.

Em tempo 2: não previram que um dia GladsonC acordaria do sono profundo e toparia o enfrentamento.

J R Braña B.