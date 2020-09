caetano

A cara de Pedro Bial (liberal) paga assistir o trecho em que Caetano diz que mudou seu pensamento liberal e que não ‘engole’ mais as opiniões que comparam o comunismo, as experiências socialistas, com o nazismo.

-Não engulo mais essa história de que a extrema-esquerda é a mesma coisa que a extrema-direita.

Assista: