Nassif censurado (ninguém disse nada…) agora Globo censurada…

globocensurada

Jornalista Luis Nassif (GGN) foi censurado por juiz que o proibiu de divulgar informações sobre escândalo do banco fundado por Paulo Guedes e a ‘grande imprensa’ não deu uma linha em apoio…

Agora é a vez da Globo ser censurada e não pode falar do processo das rachadinhas de Flávio Bolsonaro, um dos filhos do mito (dos otários).

Daqui a pouco todos seremos censurados e…

Lembra do Bertold Brecht???…:

Primeiro eles entram no teu quintal e levam uma flor e você não diz nada…

No outro dia entram no teu quintal e destroem seu jardim e você permanece calado…aceita.

E na outra vez que retornam, entram na sua casa, te humilham, depois destroem a sua casa e você não tem como dizer mais nada…

Porque você não reagiu na primeira vez…

Nem quem poderia ajudar se organizou para ajudar a reagir

A censura (e perseguição) nos governos fascistas/ditatoriais funciona assim.

Se a grande mídia tivesse sido solidária a Luís Nassif, dando o devido e obrigatório relevo à censura praticada contra as reportagens do GGN, ela provavelmente não estaria sendo censurada agora, como aconteceu hoje com a Rede Globo.

— Hildegard Angel (@hilde_angel) September 6, 2020