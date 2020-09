batistatk

Tertúlia de terça

O entrevistado desta noite em ‘oestadoacre, live’ é Chagas Batista, do município de Tarauacá.

Para ajudar a entrevistar Batista, oestadoacre convidou Sérgio Taboada, que participará com a gente da transmissão ao vivo.

20h (8 da noite em ponto)…clica no play abaixo e pronto.

A transmissão, além deste site e nesta página, acontecerá ainda pelo facebook oestadoacre, no nosso canal do youtube oestadoacre e no perfil do tuitter @oestadoacre