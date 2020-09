convençãopp

Divulgação

Convenção Progressistas oficializa nesta sexta candidatura de Rosana Gomes a prefeitura de Senador Guiomard

Nesta sexta, 11, o Partido Progressistas (PP) realiza convenção municipal para confirmar o nome da Progressista Rosana Gomes e Ney do Miltão (PSD) como candidatos a prefeitura do Quinari. O encontro será no Centro Comunitário (Salão Paroquial) de Senador Guiomard às 19h.

(…)