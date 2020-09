ptdomingo

Convenção do Partido dos Trabalhadores para lançamento da candidatura à prefeitura de Rio Branco

Com objetivo de apresentar o nome do deputado Daniel Zen, como candidato a prefeito de Rio Branco, o Partido dos Trabalhadores (PT/Ac) realiza a convenção partidária, no próximo dia 13 de setembro, às 18h, que será transmitida pelas redes sociais do PT Acre e Daniel Zen do Acre.

Atendimento à imprensa: A partir das 17h00

Local: Rua Copacabana, 301 – Village Wilde Maciel (Companhia de Selva)