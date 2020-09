Traduzindo Socorro Neri: GladsonC não manda na prefeitura

eleições2020

Não é só o governador que pretende pôr um arreio de corda numa eventual nova gestão da prefeita Socorro Neri em Rio Branco.

Tudo bem que sua excelência tem demonstrado um sectarismo político surpreendente nessa pré-campanha eleitoral…

Porém, não é só GladsonC que anda pregando e trabalhando para isolar os comunistas nas eleições da capital.

Os xeleléus de plantão estão cumprindo hora-extra com esse objetivo…

A prefeita Socorro Neri, por seu lado – demonstra, com sua atitude (print abaixo do ac), que o governo não interfere na autonomia política da sua gestão, nascida de uma aliança progressista (e de esquerda) lá atrás.

Em tempo: as denúncias sobre o cartão avancard na Aleac e a tal empresa do Amazonas que vai ‘cuidar’ da vida financeira dos servidores do estado estão incomodando muito o governo.

Em tempo 2: está provado que a não suspensão dos consignados por 3 meses pelo governo foi um gesto mesquinho (contra o deputado Edvaldo e o PCdoB) e uma decisão politica cega, que prejudicou milhares de servidores do Acre….e que ainda vai prejudicar muito mais.

J R Braña B.