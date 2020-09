116 Anos: GladsonC anuncia obras em Cruzeiro (Em Sena, nada…)

116anos

Gladson inspeciona fase final de revitalização de espaços culturais e esportivos de Cruzeiro do Sul

Do Gov do Acre – No aniversário de 116 anos de Cruzeiro do Sul, que será comemorado no próximo dia 28 de setembro, o Governo do Estado do Acre dará um verdadeiro presente para a população com a entrega da Avenida Cultural, nome dado ao complexo cultural e esportivo formado pelo Teatro dos Náuas, Salão Cultural Cordélia Lima, Ginásio Poliesportivo Alailton Negreiros e Ginásio Poliesportivo Jader Saraiva Machado.

Em tempo: Cruzeiro do Sul merece muito mais…parabéns!

Em tempo 2: Sena Madureira completa em cinco dias (25-Set) 116 anos de emancipação política…e o governo não tem nada a oferecer nesta data…nenhuma obra importante à comunidade….absolutamente nada em quase dois anos de governo! E não venham me falar da obra do hospital, que é fruto de emendas parlamentares…!

Em tempo 3: tem sido sempre assim…e a cidade não reage contra os plantonistas do Palácio Rio Branco.

J R Braña B.