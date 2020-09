asminasdesampa

Com Rita Lee…

versos..

(…)

//As minas de Sampa

//As minas de Sampa conhecem a Bahia por fotografia

//As minas de Sampa estão na moda

//As minas de Sampa dizem mortandeila

//O sotaque do Bexiga reina 100%

//Eu gosto às pampa das minas de sampa

(…)



Em tempo: eu gosto às pampa das minas do Acre

Boa noite…

J R Braña B.