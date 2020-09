correiossindicato

A convidada de oestadoacre, live é Suzi Cristiny, dirigente do Sindicato dos Correios do Acre, que vai contar como ficou a greve dos trabalhadores da sua categoria após decisão do TST, que aprovou reajuste de 2,6% e retirou várias conquistas sociais dos servidores.

20h (8 da noite em ponto) clique no play

Transmissão simultânea ainda no facebook oestadoacre e no canal oestadoacre no youtube