receita

Segue o baile da sucessão municipal em Rio Branco

Segundo a deputada federal Perpétua Almeida, o governador tem a receita pronta para queimar Socorro Neri, a prefeita de Rio Branco:

1 – Conte à imprensa conversa que teve com ela no reservado: dizer que ela garantiu sair do partido e que vai acompanhá-lo para onde for

2 – Dê declarações públicas negando que a tenha orientado rifar o PCdoB.