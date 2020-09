Mourão no Acre: Quando a agenda é não ter agenda

agendamourão

Concretamente, o que veio fazer em Rio Branco o vice-presidente da república, o general Mourão?

Dizem os oficialistas do governo e da imprensa:

‘Cumprir agenda sobre o meio ambiente’

O que isso significa concretamente?

Nada.

Daí o protocolo de segurança se sobressai…segurança para cá, segurança para lá…e vira manchete na imprensa.

Concretamente, não existe agenda ambiental com o atual governo do Acre…nem meio ambiente é prioridade do desgoverno Bolsonaro.

Simples, assim.

J R Braña B.