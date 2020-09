Sena-116 Anos: A ponte da eleição do governador GladsonC (v)

ponteeleição

Vídeo enviado a oestadoacre por navegantes de Sena

Um repentista de Sena Madureira fez uns versos para comemorar os 116 anos do município, que acontece no dia 25-S, e lembrou da ponte do 2º distrito que o governador GladsonC prometeu logo que assumiu o palácio Rio Branco….há dois anos.

‘A ponte da eleição’

Em tempo: no aniversário de Cruzeiro (28-S), obras do governo GladsonC…no aniversário de Sena (25-S), nada do governo GladsonC