116 anos: Parabéns, Cruzeiro do Sul! (tratamento diferenciado do governo)

cruzeiro116

Lembra dos 116 anos de Sena Madureira, no dia 25?

Não houve nada por parte do governo do Acre…absolutamente nada!

Hoje, no aniversário de Cruzeiro do Sul, também de 116 anos – ao contrário, todo o staf do governo se deslocou para o município e inaugurou obras de revitalização na cidade…que bom…parabéns, Cruzeiro do Sul…!

Para ser justo, não é somente neste governo que Sena e os outros municípios ficam chupando o dedo…

(…)

Governo do Acre

Governador Gladson Cameli entrega espaços culturais no aniversário de Cruzeiro do Sul

Educação, cultura e esporte, tudo no mesmo lugar. Foi exatamente isso o que o governador Gladson Cameli entregou na manhã desta segunda-feira, 28, durante as comemorações dos 116 anos de emancipação política do município de Cruzeiro do Sul. A Avenida Cultural abrange um conjunto de espaços que foram revitalizados.

Além do Teatro dos Náuas, importante centro de cultura e de apresentações artísticas da cidade, também foi feita a entrega do Espaço Cultural Cordélia Lima e do Ginásio Poliesportivo Alailton Negreiros. Da Avenida Cultural ainda fazem parte o Ginásio Poliesportivo Jader Saraiva e a Escola Henrique Ruth, revitalizada pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) nesta segunda etapa de reformas que está sendo implementada.

(…)

J R Braña B.