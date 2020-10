Bolsonaro ao pastor Malafaia: ‘Ainda diz que tem Deus no coração’

bolsonaro

Bolsonaro indicou Kássio Nunes para o Supremo Tribuna Federal e a bancada evangélica cai de pau em cima do mito…..

“Esta autoridade do Rio de Janeiro queria que indicasse um dele, devem saber de quem eu estou falando, né? Tem vários vídeos aí, uma pessoa que ainda diz que tem Deus no coração””, disse Jair Bolsonaro sobre as críticas do pastor Silas Malafaia sobre a indicação do desembargador Kassio Nunes para o STF

“Ainda diz que tem Deus no coração”, diz Bolsonaro sobre críticas de Malafaia a indicado para vaga no STFhttps://t.co/5FfK7Waomn — Brasil 247 (@brasil247) October 2, 2020

