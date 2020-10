Caixa abrirá no sábado para atender beneficiários do Aux Emerg

auxilioemerg

A CAIXA abrirá 770 agências neste sábado (03/10), das 8h às 12h, para atendimento a 9 milhões de beneficiários do Auxílio Emergencial e do Saque Emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Os beneficiários nascidos em maio – 4 milhões de pessoas – poderão sacar o Auxílio Emergencial em dinheiro e os trabalhadores nascidos em junho – 5 milhões de pessoas – poderão retirar em espécie os valores referentes ao Saque Emergencial do FGTS. Ao todo foram creditados R$ 5,8 bilhões para estes públicos.

A relação de agências que estarão abertas pode ser conferida no site do banco: www.caixa.gov.br/agenciasabado.