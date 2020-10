Fenae: Caixa indo pelo caminho da Petrobras

caixa

Fenae

Privatizações: decisão do STF e manobras do governo podem levar Caixa para mesmo caminho da Petrobras

Empregados do banco alertam que, com decisão do Supremo de autorizar venda de refinarias sem autorização do Congresso, Caixa Econômica corre risco de ser privatizada da mesma forma. MP 995, que abre caminho para venda da instituição, foi prorrogada nesta sexta-feira (2).

Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae), autora de ADI no STF contra venda inconstitucional de estatais sem aval do Legislativo, mostra subterfúgios e intenção do governo de vender empresas estratégicas para o país: “Mesmo em uma crise econômica como esta que enfrentamos, quando o valor do patrimônio público é deteriorado”. Neste sábado (3), trabalhadores fazem ato em defesa da soberania nacional

(…)