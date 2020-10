Vídeo: Encontrei o Papão em Assis Brasil

papaoassis

Final de semana em Assis Brasil encontrei um querido amigo dos tempos do Comercial, de Sena.

O velho Papão, o goleiro que inventou as famosas ‘ponte’ nos gramados do São Peregrino.

Em Assis todos o conhecem por Sargento Miranda, hoje aposentado do Exército Brasileiro.

Pra mim e Sena ele sempre será o Papão.

Uma figura humana da melhor qualidade.

Vivemos uns 40 minutos de alegria no seu comércio: almoço com carne de animal silvestre, cerveja, peixe (que ele vende) e a sua grande paixão: uma caminhonete com uns pneus desproporcionais…(foi a caminhonete que Bolsonaro desfilou em Rio Branco durante a campanha).

-O capitão me ligou e pediu o carro…eu disse é só abastecer, capitão! E mandei o carro com o meu motorista.

ka ka ka!!!

Lembra os carros dos milionários que participam do rally Paris-Dakar (que já presenciei no deserto do Atacama)

Gravei um vídeo rapidinho pros nossos amigos comuns de Sena matarem a saudade do Papão:

J R Braña B.