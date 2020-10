‘Bolsonaro acabar com corrupção seria o seu auto-extermínio’

dinoflávio

Até agora o presidente que ‘acabou com a corrupção no Brasil‘ não deu um pio sobre o seu vice-líder no senado, o senador Chico Rodrigues (DEM), que foi pego pela PF com dinheiro na bunda e na cueca.

Abaixo o deboche elegante de Flávio Dino.

De um jeito inusitado, a verdade mais uma vez derrotou uma mentira de Bolsonaro. Ele sabe onde a corrupção está, sempre bem perto dele, nos círculos mais íntimos do seu transitório poder. Bolsonaro acabar com a corrupção seria uma espécie de auto-extermínio. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) October 15, 2020