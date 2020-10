MPE pede providência ao TRE sobre juiz que tem esposa em campanha de candidato

mpe

O juiz eleitoral, no caso, é o responsável pela 9ª zona, Giordane Dourado, cuja esposa estaria em campanha para o candidato a prefeito de Rio Branco pelo MDB.

O Ministério Público Eleitoral enviou ofícios à Presidência e à Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC) pedindo que ambos analisem as providências cabíveis a serem tomadas com relação a fatos que podem apontar possível comprometimento da capacidade subjetiva do Juiz Eleitoral titular da 9ª Zona.

Segundo o MP Eleitoral, é público, inclusive por meio de notícias veiculadas pela mídia local, que a esposa do magistrado trabalha na coordenação da campanha de um dos candidatos a prefeito em Rio Branco.

O MP Eleitoral ressalta que não existe nenhuma informação que macule a atuação do magistrado, pelo contrário, o magistrado goza de reputação de alta competência, presteza e que preza pela probidade, entretanto, os fatos veiculados detém potencial lesivo à própria imagem da Justiça Eleitoral, e por essa razão, no entendimento do procurador regional Eleitoral Vitor Hugo Caldeira Teodoro, merece avaliação por parte do TRE/AC.

Em tempo: melhor o MPE agir por excesso de zelo do que por omissão…