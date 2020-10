Passeata de Mazinho promete parar Sena e apavorar o adversário

senaeleição20

Faltam somente 30 dias….

Apoiadores do prefeito Mazinho Serafim organizam desde as últimas horas uma carreata/cicleata nas ruas do centro do município nesta quinta-feira.

A expectativa é de parar a cidade e amedrontar o adversário.

Mazinho é candidato à reeleição e enfrenta – num plebiscito – o concorrente Gehlen Diniz, deputado do PP, que diz que tem apoio do governador GladsonC….talvez esse apoio não seja bom eleitoralmente, neste momento….este blogueiro sabe o que está falando.

O evento está programado para 16 horas.

Lá pela noite oestadoacre repercute o que aconteceu no principado.

E a cidade inteira acessa oestaoacre…

Carreatas, cicletas (passeatas, idem) em Sena costumam ser determinantes…

Influenciam demais a cidade e suas decisões.

Vamos ver.

Quem tiver problema nos tímpanos se afaste de Sena nesta tarde…

O município ama fogos de artifício…

Nunca vi igual.

Em tempo: o senador Sérgio Petecão (PSD) e a deputada federal Perpétua (PCdoB) devem estar na passeata de Mazinho (MDB).

J R Braña B.