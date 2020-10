Eleição presidencial neste DOM na Bolívia: Arce, socialista, é o favorito

bolívia

O candidato a presidente da Bolívia, Luis Arce, do MAS (Movimento Ao Socialismo), o mesmo movimento que elegeu elegeu Evo Morales, é o favorito para vencer as eleições presidenciais neste domingo no país vizinho.

As pesquisas dão a Luis Arce 42% das intenções de voto dos bolivianos contra Carlos Mesa, golpista de direita, que tem 32%.

Carlos Mesa, que já foi presidente, foi um dos líderes que ajudou a derrubar o governo legítimo de Evo Morales.

Pela Lei eleitoral da Bolívia vence quem acumular 50% + 1 ou 40% dos votos e uma diferença de 10 pontos percentuais do segundo colocado.

Luis Arce é o favorito.

As eleições acontecem neste domingo.

Em tempo: muito importante que aconteça a vitória de Luis Arce para as forças progressistas da América do Sul…A Bolívia viveu seu melhor período econômico e de justiça social durante os governos Evo Morales (do MAS).

J R Braña B.