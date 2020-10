ibama

Imagens do Pantanal feitas pelo Ibama…assista:

ALERTA DE IMAGENS FORTES.

Trabalho de resgate de fauna do IBAMA no que restou do PANTANAL.

Calor intenso, terra arrasada e animais lutando pra sobreviver.

O trabalho do IBAMA resiste ao desmonte. #RESPEITAoIBAMA pic.twitter.com/Gv1jal9QTp

— O FISCAL do IBAMA (@fiscaldoibama) October 17, 2020