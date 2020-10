Jorge Viana faz homenagem póstuma à dona Jandira (Sena)

senajvjandira

Do ex-senador Jorge Viana, que foi a Sena no domingo para o último adeus à dona Jandira.

Hoje cedo fui cumprir uma dolorosa missão em Sena Madureira. Fui me despedir da Dona Jandira, mais querida amiga que eu tinha no interior do Acre. Quanto orgulho tenho de ter sido merecedor dessa amizade. Exemplo de mulher, mãe de família e militante.

Nossa querida Jandira foi a primeira mulher radialista do Acre. Ela e o marido montaram uma rádio no boca de lata que era possível de ser sintonizada nos rádios. Seu Floriano é técnico em eletrônica. ‘A Voz da Cidade’ foi a primeira emissora comunitária do Acre e uma das primeiras do Brasil. Dona Jandira era a locutora. A rádio era ouvida nos seringais, uma engenhosidade do seu Floriano.

Mas hoje foi com tristeza que participei da despedida dessa insubstituível amiga e ser humano extraordinário. Há mais de 10 anos ela foi acometida de uma grave doença. Sempre que podia eu a visitava.

Quando comecei minha jornada política, dona Jandira me adotou e me acompanhou em todos os eventos em Sena, carregando nossa bandeira. Devo a ela e a pessoas como ela todas as vitórias que tive na política. Era uma mulher de luta, de fé e certamente terá um cantinho muito especial no céu. Que o nosso Deus siga bem dizendo sua amada família. Essa foto é da nossa vitoriosa campanha de 1998. #amiga #perda #amizade #vida #senamadureira

Obrigado pela cia, JR Braña B. , oestadoacre.com