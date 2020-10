Minoru e o otimismo obrigatório

minoru

O candidato a prefeito de Rio Branco do vice-governador Rocha comemora as pesquisas divulgadas em sites locais…

Minoru Kimpara (PSDB) estar sendo obrigado, pelas circunstâncias – a manter esse otimismo acima da média…

Faz parte do roteiro dele…insistir no otimismo e nas pesquisas divulgadas em profusão, repito: em profusão – para ver se cola….

Em tempo: oestadoacre convidou o vice-governador para uma entrevista nesta segunda-feira…ao vivo, 20h, aqui no site, no facebook, youtube e twitter…ainda não recebemos uma resposta do vice-gov Rocha – J R Braña B.

