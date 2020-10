Alpargatas abre inscrições para estágios (tudo online)

alpargatas

divulgação Alpargatas

Alpargatas recebe inscrições para programa de estágio no Brasil

Candidato tem até o dia 6 de novembro para tentar disputar uma das 31 vagas

A Alpargatas, detentora das marcas Havaianas, Osklen e Dupé, abriu inscrições para seu programa de estágio. São 31 vagas, sendo 21 em São Paulo, seis remotas e quatro no Rio de Janeiro, em áreas como finanças, marketing e jurídico. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de novembro pela plataforma de seleção de pessoal Eureca. O link para se inscrever é http://bit.ly/estagio-alpa- 2021.

Os pré-requisitos para concorrer a uma das vagas são ser universitário, ter inglês intermediário, conhecimentos no Pacote Office e estar formado até dezembro de 2022. O programa considera diferenciados os candidatos que tiverem feito iniciação científica ou pesquisa, experiência internacional, vivência em empresa júnior e participado de trabalho voluntário.

O processo seletivo será todo à distância e acontece entre novembro e dezembro. Mesmo após a pandemia, as vagas de tecnologia continuarão remotas, o que abre possibilidade para participantes de todo o Brasil nessa área.

Durante o Programa de Estágio da Alpa, o universitário vai ser incentivado a aprimorar habilidades como mindset digital e empreendedor e a manter o foco na experiência do usuário. O objetivo do projeto é oferecer desenvolvimento e evolução profissional e pessoal para os jovens. Todas as etapas e ações foram criadas com foco na visão da empresa: ser uma Powerhouse Global, Digital, Inovadora e Sustentável, de Marcas Desejáveis e Hiperconectadas.

O estágio é dividido em quatro fases: no Check-in, o estagiário é apresentado ao universo Alpa; no Desenvolvimento online, ele aprimora habilidades por meio de vídeos e gameficação; na fase Ações de sustentação, o jovem participa de webinars e se conecta com o grupo; e no evento Alpathon, tem a oportunidade de apresentar uma proposta aos líderes da companhia.

A lista de benefícios dos estagiários contratados é grande: vale-refeição, vale-transporte, 13º salário, participação nos resultados, férias e assistência médica e odontológica, além de poder sair mais cedo em dias de prova e ter folga no dia do aniversário.