A relação estava estremecida.

Jairo ‘Rick’ Cassiano, presidente do DEM, e Dóris, irmã do vereador Ney Areal (que concorre novamente), acenderam o cachimbo da paz após o sucesso da reunião desta noite com os apoiadores do irmão candidato.

Agora Jairo já pode voltar a encomendar o pudim do ‘Passa Tempo’ nas andanças do deputado Alan Rick pela cidade.

Tudo foi resolvido…

