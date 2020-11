Sistema eleitoral brasileiro é superior ao norte-americano

contagemeua

Lá é o voto em papel com apenas dois partidos revezando o poder há dois séculos….e ainda há quem diga que é uma grande democracia….o povo não decide nada no final das contas. Os votos que valem são os do colégio eleitoral, dos delegados.

Hilde fala melhor:

O sistema de eleição brasileiro é tão superior ao americano. Além de pioneiro, é rápido, eficiente, seguro. Absurdo que os americanos estejam tão atrás. Basicamente deve ser porque é do interesse dos políticos fazer o sistema ser o mais complicado possível. E Trump se aproveita. — Hildegard Angel (@hilde_angel) November 4, 2020

