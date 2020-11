Perpétua: Novas empresas anunciam voos para o Acre

voosacre

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) envia comunicação à deputada federal Perpétua informando que três empresas vão começar a voar para o Acre. Abaixo a correspondência

‘Boa tarde, Deputada Perpétua

Como vai?

A ABEAR tem o prazer de anunciar a entrada de três novas associadas, entre elas a RIMA AVIAÇÃO, com sede em Porto Velho (RO) e bases operacionais em Manaus (AM) e Lábrea (AM), com voos nos estados de Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima.

A adesão dessas empresas faz parte do compromisso da ABEAR de fortalecer a aviação comercial e fomentar a aviação regional, com o objetivo de manter o país conectado e contribuir para o seu desenvolvimento econômico e social.

Cientes de nossa responsabilidade, nos colocamos à disposição para discutir novas políticas para a aviação regional ou qualquer outro tema relacionado ao setor aéreo.

Mais informações podem ser acessadas no documento a seguir.

Atenciosamente,

Renato assessor Legislativo das Empresas Aéreas’