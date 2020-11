Taboada: ‘O Acre tem jeito em Tarauacá’

taraucátaboada

oestadoacre reproduz contundente texto de Sérgio Taboada em apoio a Batista e Príncipe, candidato e vice a prefeito em Tarauacá

“A imaginação é mais importante que o conhecimento” (Einstein)

Sim, Tarauacá pode começar a mudar o Acre. Impossível? Impossível é sair algo bom desta política velha e ultrapassada, conflituosa ao extremo, sem busca de consensos, sem ideias, que domina a maioria do nosso estado e que faz o povo continuar sua vida de desemprego e muito sofrimento.

Mas porque estou dizendo isso sobre Tarauacá? Vamos lá. Meus vinte anos aqui em São Paulo morando inicialmente numa pequena cidade, Iguape, e posteriormente passando rapidamente por uma favela urbanizada, bairros da periferia, andando em transportes coletivos lotados e agora residindo num dos melhores bairros da cidade me deram uma visão de mundo mais ampla ainda.

Eu, como um acreano que carrega o Acre e seu povo no coração e na mente, sempre comparei as situações. Aqui as favelas urbanizadas têm infraestrutura melhor do que muitos dos bairros nobres de Rio Branco. O comércio de uma antiga favela da cidade, a Brasilândia, hoje bairro popular, que morei perto por muitos anos, na Zona Norte, é maior e mais movimentado que o comércio da nossa capital.

Saibam acreanos: o Estado de São Paulo é atualmente o maior produtor de borracha do Brasil. Eles plantaram seringueiras aqui. Enquanto isso, será que o Acre vai continuar nessa eterna briga entre agropecuária e preservação? O Acre quer plantar milho? Soja? Ampliar a produção de carne bovina? Pensem bem. Eles já fazem isso aqui bem perto dos mercados consumidores, dos portos e dos corredores de exportação.

Conheço a capacidade dos acreanos e suas lideranças. Há contribuições importantes, mas temos que reconhecer que também há estagnação no pensamento e na prática. Está na hora de unir as forças vivas do Estado na busca de saídas viáveis que dêem renda, emprego, bem estar, saúde e desenvolvimento para a população do Acre. Estudem alternativas de forma científica sem colocar politicalha e ideologia de quinta categoria no meio de tudo. Unam-se nesse propósito.

Observando esta campanha eleitoral, vejo um lugar onde se discute com seriedade propostas inovadoras capazes de mudar a situação de desesperança em que se encontra a população. Estou falando do Município de Tarauacá, onde Batista, candidato a prefeito, e Príncipe, a vice-prefeito, comandam uma coligação, a “Todos por Tarauacá,” e propõem ações que podem revolucionar sua comunidade e transformá-la rapidamente.

São muitas as propostas boas, criativas, realizáveis e que levarão impacto positivo para a população de Tarauacá, mas quero destacar duas delas que são extraordinariamente viáveis e que darão renda e emprego para milhares de pessoas. A primeira é a viabilização do ECOTURISMO. Esta atividade econômica já está acontecendo de forma espontânea. A cidade tem sido visitada por brasileiros de outros estados e de fora do país. Batista e Príncipe enxergaram o potencial disso para gerar renda para a população. Se eleitos, realizarão ações para tornar esta atividade mais permanente, mais volumosa e efetiva. Os caminhos e mecanismos já existem. Basta visão e vontade de executá-las.

A segunda é a inserção de Tarauacá na chamada ‘ECONOMIA DIGITAL” capaz de levar renda e empregos pela internet para milhares de jovens e adultos. Batista percebeu isso num rápido olhar. Os seus aliados também. Basta um pouco de conhecimento em tecnologia da informação, um computador na mão e uma conexão razoável para uma pessoa ganhar dinheiro pela internet. Isso é um fenômeno do mundo moderno e já ocorre em todo lugar.

O que eles vão fazer? Chamar o Google para abrir escritório em Tarauacá? Gerar empregos na área? Não. Os empregos já estão criados fora de Tarauacá aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e até em cidades fora do Brasil. O que eles farão será tornar o aprendizado das profissões da tecnologia da informação em política pública em Tarauacá. Bingo. Precisam de dinheiro? Sim, muito pouco. Nesta área o que vale mais é iniciativa, criatividade e mobilização das pessoas.

Com Batista prefeito e Príncipe na vice Tarauacá se tornará a cidade mais digital do Acre. Querem apostar? Muitos jovens e adultos se tornarão web designers, programadores, profissionais do marketing digital, especialistas em plataformas diversas, a maioria disponível gratuitamente e ganharão seu sustento pela internet.

Por fim, quero me dirigir aos empresários de Tarauacá e solicitar que façam uma conta simples. Mil pessoas auferindo em torno de R$ 1.000 mensais cada uma quanto dá? Na minha conta dá R$ 1.000.000 ( milhão) de reais entrando na economia da cidade todo mês. Notem. Não é verba pública. É dinheiro vivo, além dos repasses constitucionais. Quem serão os beneficiados com tanto dinheiro girando na cidade? Todos. Empresários, trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais.

Deixa eu só contar uma coisa. Em 2022 haverá mais de 200 mil vagas abertas, sem ocupação, no Brasil, pois está faltando profissionais de tecnologia da informação em nosso país. Muitas dessas vagas serão exercidas online sem sair de casa no chamado “home office.” Vai ter gente trabalhando da sua residência em Tarauacá para empresas de São Paulo, por exemplo. As oportunidades existem. Não é correto que os políticos tradicionais em toda eleição continuem chorando dificuldades ou prometendo coisas impossíveis à sociedade.

Finalizo falando para algum morador de Tarauacá que tenha lido o texto até aqui. Você quer mudar sua cidade? Quer ver as pessoas podendo construir suas casas, reformar? Comprando uma roupa, um eletrodoméstico ou fazerem uma viagem para visitar outra cidade com mais tranquilidade financeira? Quer vê-las investindo em educação para seus filhos? Se quer, peço que vote no Batista e denuncie qualquer tentativa de compra de votos pelos outros candidatos. E não espere a vida acontecer. Participe também destas mudanças. Após a vitória do Batista e Príncipe e as devidas comemorações, já comece a organizar um espaço em sua casa para aprender a trabalhar pela internet ou ensinar seu filho e mudar a sua vida e de sua família para sempre.

Ahhh, espera, decidi fazer também uma pergunta para os empresários de Tarauacá. Vocês querem uma economia local que viabilize os negócios de vocês, que dê oportunidade de ganhar dinheiro e gerar mais empregos? Sugiro que respondam a esta pergunta nas urnas. O voto de vocês dirá o que querem.

Eu acredito que Batista e Príncipe vão transformar Tarauacá numa das cidades mais prósperas do Acre e por isso, todo o Acre vai ter uma inspiração para mudar também! Se não acreditasse em suas práticas e propostas não colocaria minha biografia assim à disposição deles.

Taboada – foi deputado estadual do PCdoB no Acre