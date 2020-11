Vídeo: Joe Biden: ‘Por favor, eu imploro: use máscara’

biden

Vídeo do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, começa bem em relação à pandemia que abala o seu país e o mundo.

–Por favor, eu imploro, use uma máscara. Faça você mesmo. Faça isso pelo seu vizinho. Uma máscara não é uma declaração política, mas é uma boa maneira de começar a unir o país.

Assista:

Biden: ‘Please, I implore you, wear a mask. Do it for yourself. Do it for your neighbor. A mask is not a political statement, but it is a good way to start pulling the country together.’ pic.twitter.com/wuVdaimuVU

— NowThis (@nowthisnews) November 10, 2020