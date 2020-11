sena

Nas contas do TSE/TRE Mazinho e Gehlen seguem empatados no placar oficial.

No domingo, a partir das 8 da manhã, o resultado começa mudar….

Por enquanto, é consolador olhar assim…., para quem está atrás nas pesquisas, especialmente.

Zero votos, zero secções/urnas apuradas e zero estresse…ainda…

Última atualização…em Sena do TSE/TRE!

Em tempo: vão preparando o refresco de maracujá….